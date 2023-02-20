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Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-smog-vernutsya-po-sledam-na-snegu-priezzhij-iz-yakutii-zabludilsya-v-lesu-sochi
Видео t.me/urpso_mchs

В МЧС 18 февраля в 20:20 позвонил 21-летний парень и рассказал, что заблудился в районе хребта Ажек. Он смог определить свои координаты и скинуть их спасателям.

На помощь выехали дежурные смены ЮРПСО МЧС и службы спасения города. Выяснилось, что двое туристов днем отправились к слиянию рек Сочи и Ажек. Оттуда один из них начал сплав по реке Сочи на пакрафте, другой планировал вернуться в село Ореховка по тропе по своим следам на снегу.

Молодой человек не знал местность, в горах быстро стемнело. Через два часа он понял, что заблудился, и позвонил в экстренные службы. Оказалось, что он дошел до большой поляны выше слияния рек Сочи и Агвы и пытался найти спуск к последней. Однако сбился с тропы и ушел в сторону ручья Сванидзе.

Тем временем его товарищ, завершив сплав и добравшись до поселка, попросил одного из местных жителей помочь в поисках друга. Спасатели встретили заблудившегося и местного жителя в лесу и вместе вышли в село Ореховка. Медпомощь молодому человеку не потребовалась, но он насквозь промок и сильно замерз. Он рассказал, что совсем недавно переехал на Кубань из Якутии. Обоих туристов невредимыми доставили в городскую черту, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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