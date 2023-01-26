Не пропустила трамвай: девушка на иномарке устроила ДТП в центре Краснодара

Авария с участием двух легковых машин и трамвая на пересечении улиц Длинной и Коммунаров произошла 26 января около 16:40. Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что столкнулись трамвай № 8 и два легковых автомобиля. В МУП КТТУ интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что простой общественного транспорта составил 16 минут.

«По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Hyundai двигалась по улице Длинной. На пересечении с Коммунаров она не предоставила преимущество трамваю. Произошло столкновение. В результате столкновения с трамваем Hyundai врезался в стоящий Kia Ceed, а потом совершил наезд на дерево», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

В результате ДТП никто не пострадал, на виновницу составили административный протокол за невыполнение требования ПДД уступить дорогу. Штраф за это нарушение составляет 1 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 января в Краснодаре в ДТП попал трамвай, следовавший по маршруту № 7. Простой на линии в Юбилейном микрорайоне составил 21 минуту.