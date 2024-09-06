Не помнит, как упал: турист сорвался со скалы на камни в Архипо-Осиповке

Инцидент произошел вечером 5 сентября в Архипо-Осиповке. Очевидцы вызвали на место спасателей.

Они сообщили, что мужчина сорвался с обрыва и упал на каменистый берег. Прибывшие на место сотрудники службы спасения обнаружили пострадавшего на камнях.

Мужчина получил множественные травмы, повредил голову, грудь, спину и ногу. Он был в сознании, но объяснить ничего не смог. По его словам, он не помнил, как упал с обрыва. Спасатели оказали мужчине первую помощь и транспортировали его к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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