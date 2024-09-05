Крупная гадюка укусила туриста в горах Сочи на высоте около 2 тыс. метров

Инцидент произошел в Красной Поляне в районе урочища Аишха-2 на высоте 2 тыс. 350 м. Туристу потребовалась помощь спасателей.

Предположительно, на 38-летнего мужчину напала гадюка. На место незамедлительно вызвали спасателей. Медработник ЮРПСО МЧС России оказал пострадавшему первую помощь. После мужчину на внедорожнике отвезли в больницу, сообщает пресс-служба МЧС России.

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