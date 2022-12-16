Не полоскать горло керосином, йодом и солью: медики просят россиян не заниматься самолечением
Общество
16.12.2022 09:52
Врачи отмечают, что «народное» средство керосин нельзя использовать при лечении горла.
По словам заместителя главврача ГКБ № 1 Челябинска Максима Угнивенко, керосин имеет канцерогенный состав. Им нельзя ни полоскать горло, ни смазывать его, ни прочищать. Также он призвал не полоскать горло йодом, солью и содой, так как соль пересушивает слизистую глотки, а сода может усилить боль в горле.
«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — цитируют медика «Известия».
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