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Не полоскать горло керосином, йодом и солью: медики просят россиян не заниматься самолечением

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-poloskat-gorlo-kerosinom-jodom-i-solyu-mediki-prosyat-rossiyan-ne-zanimatsya-samolecheniem
Не полоскать горло керосином, йодом и солью: медики просят россиян не заниматься самолечением
Фото engin akyurt, unsplash.com

Врачи отмечают, что «народное» средство керосин нельзя использовать при лечении горла.

По словам заместителя главврача ГКБ № 1 Челябинска Максима Угнивенко, керосин имеет канцерогенный состав. Им нельзя ни полоскать горло, ни смазывать его, ни прочищать. Также он призвал не полоскать горло йодом, солью и содой, так как соль пересушивает слизистую глотки, а сода может усилить боль в горле.

«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — цитируют медика «Известия».

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