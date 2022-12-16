Не полоскать горло керосином, йодом и солью: медики просят россиян не заниматься самолечением

Врачи отмечают, что «народное» средство керосин нельзя использовать при лечении горла.

По словам заместителя главврача ГКБ № 1 Челябинска Максима Угнивенко, керосин имеет канцерогенный состав. Им нельзя ни полоскать горло, ни смазывать его, ни прочищать. Также он призвал не полоскать горло йодом, солью и содой, так как соль пересушивает слизистую глотки, а сода может усилить боль в горле.

«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — цитируют медика «Известия».

Читайте также: продажи лекарств от гриппа в российских аптеках за две недели выросли втрое.