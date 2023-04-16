Не перегрузить организм: диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху

На Пасху принято подавать обильное угощение, которое может создать серьезную нагрузку на ЖКТ. Особенно это касается тех, кто выходит из поста.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько кулича можно съесть за один раз, чтобы не навредить своему организму. Врач подчеркнула, что не стоит съедать целый пасхальный кулич за один день, лучше ограничиться одним кусочком.

«Если человек здоровый, не имеет лишнего веса, сахарного диабета, инсулинорезистентности, и он съест кусочек кулича на Пасху, ничего не случится. Но важно во всем соблюдать умеренность. Не обязательно съедать весь кулич за один день. Одного кусочка, примерно 50–100 граммов — это как кусок хлеба для бутерброда, будет достаточно», — сказала Соломатина.

Тем, кто очень любит пасхальную выпечку и точно не сможет удержаться, она порекомендовала купить маленький кулич. При этом важно выбрать выпечку высокого качества с меньшим содержанием жиров и сахара, без пальмового или гидрогенизированного масла. Врач посоветовала внимательно изучить состав продукта.

Диетолог отметила, что кулич сам по себе не создаст большой нагрузки на ЖКТ, но стоит учитывать все съеденное в этот день.

«Дело не только в куличе, но и во всем, что съедено в этот день, особенно если вы выходите из поста. Нагрузку на пищеварительный тракт создадут, скорее, шашлыки, салаты с майонезом, пирожные. За время поста пищеварительная система перестроилась на другой лад, и выходить надо плавно и постепенно, организму нужна разминка. Не стоит налегать на жирную пищу в первый же день и заедать кулич тортом», — цитирует Соломатину радио Sputnik.

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