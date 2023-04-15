Диетолог рассказал, сколько хранится пасхальное яйцо
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал безопасный срок хранения вареных яиц.
По словам специалиста, не стоит красить сразу помногу яиц и хранить потом несколько дней при комнатной температуре. Медик отметил, что те яйца, который лежат на тарелке при комнатной температуре несколько дней в качестве украшения ни в коем случае нельзя есть.
«Сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов максимум, а лучше — в течение 6 часов. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения увеличится до 36 часов, но чаще всего пасхальные яйца в холодильнике не держат», — сказал Михаил Гинзбург.
Диетолог напомнил о том, что долго хранить яйца на столе, а после праздника обмениваться яйцами и дарить их небезопасно. Медик подчеркнул: если вам подарили пасхальное яйцо после праздника, есть его не стоит. Употребление в пищу вареных яиц, которые лежали дольше положенного срока, опасно инфекционными кишечными заболеваниями: пищевой токсикоинфекцией и сальмонеллезом.
«Сальмонеллы гибнут при варке яиц, но точно так же могут появиться вновь — из воздуха, пищи, соседних продуктов», — цитирует диетолога Радио Sputnik.
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