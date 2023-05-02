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Не оплатил 153 штрафа: у жителя Кубани арестовали Porsche Cayenne

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-oplatil-153-shtrafa-u-zhitelya-kubani-arestovali-porsche-cayenne
Не оплатил 153 штрафа: у жителя Кубани арестовали Porsche Cayenne
Фото t.me/gibdd123region

Общая задолженность мужчины по штрафам достигла 200 тыс. рублей. Его автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.

С начала года в регионе задержали уже более 300 злостных нарушителей ПДД. Сейчас в крае свыше 800 автовладельцев, систематически нарушающих ПДД и игнорирующих штрафы. Из них большая часть имеет от 50 до 100 постановлений.

Для сравнения, в прошлом году на Кубани сотрудники ГИБДД задержали более 500 злостных нарушителей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

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