Не оплатил 153 штрафа: у жителя Кубани арестовали Porsche Cayenne
Происшествия
02.05.2023 16:04
Общая задолженность мужчины по штрафам достигла 200 тыс. рублей. Его автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.
С начала года в регионе задержали уже более 300 злостных нарушителей ПДД. Сейчас в крае свыше 800 автовладельцев, систематически нарушающих ПДД и игнорирующих штрафы. Из них большая часть имеет от 50 до 100 постановлений.
Для сравнения, в прошлом году на Кубани сотрудники ГИБДД задержали более 500 злостных нарушителей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.
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