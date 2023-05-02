В Крыловском районе инспекторы ДПС остановили пьяного водителя, управлявшего ванной на колесах

Необычный инцидент случился 1 мая в станице Кугоейской. Сотрудники ДПС задержали мужчину, ехавшего в ванне, к которой были приварены двигатель и другие детали от скутера Suzuki.

Документов на управление транспортным средством у водителя не оказалось. При этом по внешним признакам мужчина выглядел пьяным, в пользу этого свидетельствовали запах алкоголя и нарушение речи. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте или в медучреждении, но он отказался.

На мужчину составили административный материал. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в 30 тыс. рублей. Транспортное средство изъяли и поместили на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.

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