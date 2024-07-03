Не наказывать за опоздание на работу из-за жары предложили в Госдуме

Депутаты от ЛДПР 3 июля внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу из-за сильной жары и других тяжелых погодных условий.

Изменения предлагают внести в ст. 192 ТК РФ. В документе говорится о том, что опоздание на работу из-за возникших тяжелых погодных условий, которые являются обстоятельствами непреодолимой силы, не может служить основанием для наказания работника.

Критерии, по которым погодные условия будут считать тяжелыми, а также случаи, при которых к работнику не будут применять дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с такими сложными погодными условиями, установит правительство РФ.

Авторы законопроекта отметили, что к тяжелым погодным условиям необходимо отнести метель, сильный гололед, ливень, шторм, в том числе и во время сильной жары с температурой воздуха от 28,5 градусов. По действующему законодательству при достижении этой температуры в помещении рабочее время надо сокращать на 1 час, сообщает РИА «Новости».

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