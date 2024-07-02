Экстренное предупреждение о сильной жаре +37°С объявили на Кубани

МЧС 2 июля объявило экстренное предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, 2 июля с 15:00 до 17:00 и вечером в северной половине края, а также во второй половине дня и вечером 3, 4 и 5 июля в крае, кроме юго-восточных предгорных районов, ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°С. На Черноморском побережье также ожидается сильная жара +37°С.

Жителям и гостям региона напоминают, что в сильную жару надо носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и головной убор, избегать физических нагрузок и мест на открытом солнце, пить больше воды и помнить о риске пожаров.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить на телефоны 112 (с мобильного), 01 — (с городского), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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