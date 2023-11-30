Не наказывать за опоздание на работу из-за плохой погоды предложили в Госдуме

Работодатель имеет право за опоздание на работу без уважительной причины применить к работнику дисциплинарные взыскания, например, в форме замечания и выговора. Если в течение года таких взысканий уже два — работодатель может уволить сотрудника.

С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. По его словам, сейчас в трудовом законодательстве отсутствуют критерии степени вины сотрудника за опоздание из-за погодных условий. Также оно не содержит определения, какие именно сложные погодные условия становятся уважительной причиной опоздания.

Так, по словам депутата, работник может сослаться на внезапный обильный снегопад, из-за которого возникли сильные пробки, а также задержки общественного транспорта. Тем не менее работодатель может не принять такое объяснение, поскольку следовало заранее оценить возможные погодные условия при планировании поездки на работу. В результате чего этот конфликт может закончиться судебным разбирательством.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта», — отметил депутат.

Сухарев также призвал определить регламент верификации объяснительной информации сотрудника, в том числе с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций и других способов, сообщает RT.

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