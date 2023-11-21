Давать отпуск по случаю рождения внуков предложили в Госдуме РФ

В Трудовой кодекс предложили ввести норму о пятидневном отпуске по случаю рождения внуков.

С инициативой на имя главы Минтруда Антона Котякова обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что работодатель обязан выдавать пятидневный отпуск, в том числе и по случаю рождения ребенка. По ее словам, такое права обусловлено значимостью события и важностью адаптации родителей к новым жизненным условиям. Так, в этот период особенно востребована помощь близких. Депутат подчеркнула, что старшие родственники оказывают поддержку молодым членам семьи, а также в воспитании детей.

Лантратова отметила, что согласно результатам исследования Уральского федерального университета, порядка 20% старших родственников заботятся о своих внуках крайне часто — ежедневно или же во все рабочие дни своих детей. Также 20% занимаются своими внуками в выходные и 32% участвуют в жизни внуков реже одного раза в неделю.

По словам депутата, такая мера укрепит отношения внутри семьи, так как работающие старшие родственники смогут участвовать в таком значимом событии для семьи, как рождение ребенка, и оказать помощь в адаптации родителей к новым условиям быта.

«С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек) и представить позицию министерства по данному вопросу», — цитирует обращение Яны Лантратовой RT.

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