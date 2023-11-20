Добавить неделю отпуска имеющим детей мобилизованным предложили в Госдуме РФ

Сейчас для всех мобилизованных установлен равный срок отдыха от службы — 28 дней в течение года (14 дней раз в полгода).

По словам депутата Госдумы Ивана Сухарева, данное положение применяется независимо от того, имеет ли мобилизованный военнослужащий семью и детей на иждивении. Парламентарий предложил пересмотреть этот вопрос.

Депутат сослался на статью Семейного кодекса РФ об ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей, а также на 38 статью Конституции РФ, в которой «забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей». В связи с этим он предлагает добавить неделю отпуска имеющим детей мобилизованным. Свое обращение Иван Сухарев направил на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», — приводит текст обращения RT.

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