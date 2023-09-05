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Не хватило музыки для спасения мира: «Человек-паук» украл у женщины колонку в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-hvatilo-muzyki-dlya-spaseniya-mira-chelovek-pauk-ukral-u-zhenshhiny-kolonku-v-anape
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

В полицию города-курорта обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный украл у нее музыкальную колонку стоимостью 12 тыс. рублей.

Правоохранители прибыли на место и изучили записи с камер видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала момент совершения преступления. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Им оказался 27-летний мужчина в костюме Человека-паука. Он признался в содеянном и пояснил, что «для спасения мира ему не хватало музыкальной колонки», из-за чего он и решился на отчаянный поступок.

Злоумышленник заметил колонку у женщины на набережной «Паралия» на улице Черноморской, воспользовался подходящим моментом и забрал гаджет.

Возбудили уголовное дело о краже. «Человеку-пауку» грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Анапы.

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