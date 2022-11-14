Не хочу вставать: сомнолог рассказал, как легче просыпаться по утрам в ноябре

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В ноябре недостаток солнца может спровоцировать сезонную депрессию. Один из симптомов — тяжелое пробуждение по утрам.

О том, как сделать пробуждение более легким, рассказал сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он отметил, что тяжелое пробуждение связано со снижением выработки серотонина.

«Когда солнца становится все меньше, потенциально возможно развитие так называемой сезонной депрессии или сезонного аффективного расстройства. Потому что недостаток солнечного света приводит фактически к тому, что у нас начинает меньше продуцироваться серотонина, гормона радости. Это приводит к снижению настроения, к падению работоспособности, и вставать по утрам не хочется», — сказал Бузунов.

Решить проблему можно. Одним из решений сомнолог назвал отпуск в теплых странах, например, в Таиланде или Египте.

«Люди, которые уезжают в отпуск в солнечную страну, потом гораздо лучше себя чувствуют. Человек насыщается солнечным светом, и этого хватает на несколько недель или даже месяцев», — сказал врач.

Если до ближайшего отпуска еще далеко, можно попробовать световые будильники и настроить цветовую температуру лампы в спальне.

«Световой будильник — это большая, яркая лампа. Если вам нужно встать, допустим, в 7:00, она с 6:30 начинает постепенно увеличивать освещенность, имитируя рассвет. Даже через закрытые веки фотоны света попадают в глаза. Мозг начинает думать, что восходит солнце, подавляется выработка мелатонина, и человек гораздо легче просыпается. Утром желательно находиться в максимально освещенном пространстве, причем лучше с белым светом (5 тыс. 500 — 6 тыс. 500 кельвинов), который мозг воспринимает, как солнечный. К вечеру, наоборот, желательно использовать домашний, желтый свет (1 тыс. 700 — 3 тыс. 500 кельвинов). Сейчас есть даже лампы с изменяемой цветовой температурой, освещение можно регулировать со смартфона», — советует Бузунов.

Также сомнолог подчеркнул, что лучше всего просыпаться в конце полного цикла сна, когда завершается фаза сновидения. Но будильники, настроенные на биоритмы, по его словам, точны лишь на 80%. Любителям переставлять будильник, чтобы доспать, советуют делать это максимум раза два по пять минут, сообщает радио Sputnik.

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