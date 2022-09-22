Не довез 12 млн рублей: в Краснодарском крае коллега организовал ограбление дальнобойщика

Видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Темрюке четверо приезжих в возрасте от 30 до 57 обвиняются в ограблении водителя фуры.

По данным следствия, 57-летний житель соседней республики знал, что его коллега-дальнобойщик едет в командировку и везет с собой крупную сумму — 12 млн рублей. Мужчина сообщил об этом своему знакомому, и вместе они подыскали еще двоих соучастников. Каждому была отведена своя роль.

Проследив за жертвой, один из грабителей представился полицейским и попросил водителя предъявить документы на автомобиль. Мужчина отвлекся, и в этот момент злоумышленник достал из салона сумку с 12 млн рублей и скрылся.

Правоохранители вычислили местонахождение и личности преступников. Всем четверым предъявили обвинение в грабеже. Трое заключены под стражу, а их сообщник отправлен под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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