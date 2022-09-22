Не довез 12 млн рублей: в Краснодарском крае коллега организовал ограбление дальнобойщика
В Темрюке четверо приезжих в возрасте от 30 до 57 обвиняются в ограблении водителя фуры.
По данным следствия, 57-летний житель соседней республики знал, что его коллега-дальнобойщик едет в командировку и везет с собой крупную сумму — 12 млн рублей. Мужчина сообщил об этом своему знакомому, и вместе они подыскали еще двоих соучастников. Каждому была отведена своя роль.
Проследив за жертвой, один из грабителей представился полицейским и попросил водителя предъявить документы на автомобиль. Мужчина отвлекся, и в этот момент злоумышленник достал из салона сумку с 12 млн рублей и скрылся.
Правоохранители вычислили местонахождение и личности преступников. Всем четверым предъявили обвинение в грабеже. Трое заключены под стражу, а их сообщник отправлен под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Геленджике мужчина украл у коллеги накопления на квартиру и 6 лет скрывался под чужим именем.
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
- В Сочи будут судить застройщиков, укравших у дольщиков 74 млн рублей
- В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы