«Не долетел»: появилось видео уничтожения беспилотника у побережья Сочи

Около 7:00 14 октября в небе над Черным морем у берегов Сочи заметили два украинских беспилотники. Силы ПВО уничтожили их на подлете к берегу.

В момент атаки БПЛА противника на пляжах Сочи уже находились люди. Они заметили приближающиеся беспилотники и стали свидетелями их уничтожения. Видео поражения БПЛА в небе над морем появилось в соцсетях.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в соцсетях, что в результате атаки украинских беспилотников разрушений и пострадавших на курорте нет. Он подчеркнул, что ситуацию контролирует городской оперштаб. Все системы курорта и аэропорт работают в штатном режиме. Какой-либо угрозы жизни и здоровью местных жителей и гостей нет. На главном курорте России, как и всегда, все спокойно.

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