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Из-за атаки беспилотников в Сочи пять самолетов ушли на запасные аэродромы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-ataki-bespilotnikov-v-sochi-pyat-samoletov-ushli-na-zapasnye-aerodromy
Из-за атаки беспилотников в Сочи пять самолетов ушли на запасные аэродромы
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Около 7:00 в небе над Черным морем у берегов Сочи заметили украинские беспилотники. Силы ПВО уничтожили их на подлете к берегу.

Для обеспечения безопасности работу аэропорта Сочи на время приостановили. С 7:25 воздушная гавань курорта работает в штатном режиме — рейсы отправляют и принимают по расписанию.

Из-за временного ограничения работы аэропорта Сочи пять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: после отражения атаки беспилотников над Черным море мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что все системы курорта работают штатно. Ситуацию контролирует городской оперштаб. По его словам, какой-либо угрозы для жителей и гостей Сочи нет, на курорте как и всегда все спокойно.

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