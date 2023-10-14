Из-за атаки беспилотников в Сочи пять самолетов ушли на запасные аэродромы
Общество
14.10.2023 08:44
Около 7:00 в небе над Черным морем у берегов Сочи заметили украинские беспилотники. Силы ПВО уничтожили их на подлете к берегу.
Для обеспечения безопасности работу аэропорта Сочи на время приостановили. С 7:25 воздушная гавань курорта работает в штатном режиме — рейсы отправляют и принимают по расписанию.
Из-за временного ограничения работы аэропорта Сочи пять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщает РИА «Новости».
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