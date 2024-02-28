Не чаще 1-3 раз в неделю: врач Онуфрийчук рассказала о пользе разгрузочных дней

Разгрузочные дни необходимо подбирать индивидуально, с учетом имеющихся заболеваний. В этом случае они принесут пользу, а не навредят.

Врач Юлия Онуфрийчук отметила, что при учете всех заболеваний польза разгрузочных дней повышается.

«Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни)», — рассказала она.

Онуфрийчук подчеркнула, что для практически здоровых людей ограничений не существует. Специалист добавила, что разгрузочные дни полезно проводить в один из выходных. Их определяют на один или два дня, не чаще 1-3 раз в неделю, поскольку такие диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу. Также врач предостерегла проводить разгрузочные дни подряд, сообщает телеканала «360».

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