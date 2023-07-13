Не больше 10 пачек сигарет: Госдума ограничила перемещение гражданами продукции с никотином

Закон о регулировании перемещения физлицами по территории РФ никотинсодержащей продукции Госдума приняла в третьем чтении.

Согласно документу, допустимое количество перевозимых сигарет одним совершеннолетним — не более 200, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака.

Также одному человеку, достигшему совершеннолетия, возможно перемещение не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (кроме изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 г бестабачной смеси для нагревания, сообщает «Интерфакс».

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