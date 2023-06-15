Легковушку с контрабандными сигаретами в тайнике под бампером остановили на границе в Сочи

На таможенном посту МАПП Адлер сотрудники Краснодарской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарском краю остановили автомобиль ВАЗ-21124.

За рулем машины находился 23-летний житель Абхазии. Он заявил, что не везет запрещенных товаров. Автомобиль вызвал подозрения, его досмотрели. Под задним бампером в специальном самодельном отсеке из металла обнаружили сигареты. Пачки были уложены по всему периметру бампера. Всего изъяли 450 пачек или 9 тыс. штук сигарет марки Gray Monus Slims, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Товар и машину изъяли. Возбудили дела об административных правонарушениях. Всего с начала года возбудили около 500 дел о незаконном перемещении табачной продукции через российско-абхазскую границу. Изъято более 40 тыс. пачек сигарет приблизительной стоимостью около 5 млн рублей.

Читайте также: иномарку с контрабандными сигаретами в запасном колесе остановили на границе в Сочи.