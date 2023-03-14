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Иномарку с контрабандными сигаретами в запасном колесе остановили на границе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarku-s-kontrabandnymi-sigaretami-v-zapasnom-kolese-ostanovili-na-granitse-v-sochi
Иномарку с контрабандными сигаретами в запасном колесе остановили на границе в Сочи
Фото пресс-службы Сочинской таможни

На посту МАПП Адлер сотрудники таможни совместно с пограничниками остановили машину Toyota Camry, которая ехала из Абхазии.

В ходе опроса водитель нервничал, автомобиль решили досмотреть. В багажнике обнаружили запасное колесо, в которм были спрятаны 813 пачек (16 тыс. 260 штук) сигарет марок Apsny, Milano NewYork, King и других наименований без российских акцизных марок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Контрабандную табачную продукцию и автомобиль изъяли. Возбудили дела об административных правонарушениях. Всего с начала года возбудили 206 аналогичных дел о контрабанде сигарет через границу. Изъяли около 18 тыс. пачек (352 тыс. штук) сигарет стоимостью около 2 млн рублей.

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