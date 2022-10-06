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Названы военные специальности, подлежащие частичной мобилизации в первую очередь

Политика
06.10.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/nazvany-voennye-spetsialnosti-podlezhashhie-chastichnoj-mobilizatsii-v-pervuyu-ochered
Видео канала «Кубань 24»

Портал «Объясняем.рф» продолжает консультировать по вопросам мобилизации. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики сейчас особенно нужны фронту. Они попадают под призыв в первую очередь.

Вопросы, оставленные на интернет-площадке, передают в Министерство обороны, а после публикуют ответы. Сейчас обозначили девять категорий, не подлежащих призыву.

Нюансов много, поэтому если военкомат не будет располагать точной информацией о семейном положении, повестку могут вручить ошибочно. Об этом, в частности, говорили во время недавней прямой линии краевого военного комиссара.

«У каждого гражданина есть обязанности по воинскому учету. То есть обо всех изменениях в своем семейном положении, состоянии здоровья и прописке гражданин обязан уведомить военный комиссариат», — сказал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

Те, кто были ошибочно призваны на военную службу, могут сообщить об этом через сайт «Госуслуги» или лично предоставить в военкомат документы, подтверждающие отсрочку. О так называемых перегибах на местах нужно сообщать в военный комиссариат Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подать жалобу на нарушения при мобилизации теперь можно на «Госуслугах».

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