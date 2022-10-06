Названы военные специальности, подлежащие частичной мобилизации в первую очередь
Портал «Объясняем.рф» продолжает консультировать по вопросам мобилизации. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики сейчас особенно нужны фронту. Они попадают под призыв в первую очередь.
Вопросы, оставленные на интернет-площадке, передают в Министерство обороны, а после публикуют ответы. Сейчас обозначили девять категорий, не подлежащих призыву.
Нюансов много, поэтому если военкомат не будет располагать точной информацией о семейном положении, повестку могут вручить ошибочно. Об этом, в частности, говорили во время недавней прямой линии краевого военного комиссара.
«У каждого гражданина есть обязанности по воинскому учету. То есть обо всех изменениях в своем семейном положении, состоянии здоровья и прописке гражданин обязан уведомить военный комиссариат», — сказал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.
Те, кто были ошибочно призваны на военную службу, могут сообщить об этом через сайт «Госуслуги» или лично предоставить в военкомат документы, подтверждающие отсрочку. О так называемых перегибах на местах нужно сообщать в военный комиссариат Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подать жалобу на нарушения при мобилизации теперь можно на «Госуслугах».
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?