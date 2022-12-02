Назад в будущее: в «Сириусе» представили кроссовки с автоматической шнуровкой

В рамках «Научной гостиной» II Конгресса молодых ученых в «Сириусе» участники представили кроссовки с автоматической шнуровкой, толстовку с вентиляцией и джоггеры с подогревом.

Кроссовки, которые шнуруются автоматически, представили разработчики из Сибирского федерального университета. Обувь оснащена сенсорной панелью, с помощью которой владелец может задать нужную степень затяжки. По словам разработчиков, они планируют внедрить элементы управления шнуровкой на смартфоны. Кроме того, кроссовки оборудовали системой вентиляции со специальными воздушными каналами. Стоимость такой обуви составит порядка 35 тыс. рублей.

Также презентовали толстовку со встроенной вентиляцией. В толстовку встроены заряжающиеся магнитные элементы, благодаря которым в жару она вентилируется с двух сторон. Отмечается, что эта одежда уже подается на маркетплейсах и стоит порядка 8 тыс. рублей.

Джоггеры с подогревом работают от пауэрбанка и могут нагреваться до 40 градусов. Их планируют продавать по цене в 5 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

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