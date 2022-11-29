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На месте H&M в России откроются магазины отечественных брендов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-meste-h-m-v-rossii-otkroyutsya-magaziny-otechestvennyh-brendov
На месте H&M в России откроются магазины отечественных брендов
Фото unsplash.com

Освободившиеся площади могут занять российские бренды Melon Fashion Group, Lime, «Снежная королева».

Кроме того, площади H&M может забрать турецкий Koton. Об этом 29 ноября рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

По ее словам, во многих торговых центрах новые магазины на месте H&M планируют открыться к марту.

«Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов. Также фешн-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря — февраля», — цитирует Цветкову ТАСС.

Читайте также: бренды Zara и Bershka не будут продавать вещи в РФ.

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