На месте H&M в России откроются магазины отечественных брендов
Экономика
29.11.2022 09:16
Освободившиеся площади могут занять российские бренды Melon Fashion Group, Lime, «Снежная королева».
Кроме того, площади H&M может забрать турецкий Koton. Об этом 29 ноября рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.
По ее словам, во многих торговых центрах новые магазины на месте H&M планируют открыться к марту.
«Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов. Также фешн-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря — февраля», — цитирует Цветкову ТАСС.
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