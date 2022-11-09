Бренды Zara и Bershka не будут продавать вещи в РФ

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Об этом 9 ноября сообщили в испанской компании Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius.

Inditex продает свой бизнес в России эмиратской группе компаний Daher. Эта сделка позволит сохранить рабочие места, созданные Inditex, так как включает в себя передачу большинства договоров аренды магазинов. Однако Daher планирует работать с собственными брендами и коллекциями. Вещи брендов Zara и Bershka в России продавать не будут.

«Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — цитирует сообщение компании газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о продаже российского бизнеса компания Daher в Inditex сообщили 25 октября. В компании также отметили, что в будущем, если обстоятельства позволят вернуть бренды в РФ, Inditex и Daher смогут сотрудничать по франшизе.