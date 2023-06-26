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Навязчивые аниматоры и мусор: опрос установил, что больше всего раздражает туристов во время отдыха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/navyazchivye-animatory-i-musor-opros-ustanovil-chto-bolshe-vsego-razdrazhaet-turistov-na-otdyhe
Навязчивые аниматоры и мусор: опрос установил, что больше всего раздражает туристов во время отдыха
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Российский сервис бронирования жилья провел в соцсетях опрос на тему того, что больше всего раздражает туристов во время отдыха.

На первом месте респонденты назвали мусор, который оставляют после себя туристы — 68% опрошенных. Еще 52% указали на то, что их раздражают навязчивые аниматоры.

На третьем месте оказались шумные компании в соседнем номере отеля в отеле — 50% голосов.

Еще 34% опрошенных высказались против сигаретного дыма на пляжах, а 31% раздражают музыка и телефонные разговоры по громкой связи.

Также среди раздражающих факторов были названы пробки на дорогах (27%), чужие шумные дети (23%), навязчивые попутчики в транспорте и соседи (20%), надписи на скалах типа «Здесь был Вася» (14%) и несоблюдение норм ручной клади в салоне самолета (7%), сообщает пресс-служба Tvill.ru.

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