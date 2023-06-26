Навязчивые аниматоры и мусор: опрос установил, что больше всего раздражает туристов во время отдыха

Российский сервис бронирования жилья провел в соцсетях опрос на тему того, что больше всего раздражает туристов во время отдыха.

На первом месте респонденты назвали мусор, который оставляют после себя туристы — 68% опрошенных. Еще 52% указали на то, что их раздражают навязчивые аниматоры.

На третьем месте оказались шумные компании в соседнем номере отеля в отеле — 50% голосов.

Еще 34% опрошенных высказались против сигаретного дыма на пляжах, а 31% раздражают музыка и телефонные разговоры по громкой связи.

Также среди раздражающих факторов были названы пробки на дорогах (27%), чужие шумные дети (23%), навязчивые попутчики в транспорте и соседи (20%), надписи на скалах типа «Здесь был Вася» (14%) и несоблюдение норм ручной клади в салоне самолета (7%), сообщает пресс-служба Tvill.ru.

Читайте также: Сочи и Анапа вошли в топ-3 дешевых направлений для пляжного отдыха в июне.