Встречаем ливни: водооткачивающая техника готова к грозящим Краснодару на выходных сильным дождям

В мэрии Краснодара сообщили, что коммунальные службы и техника для борьбы с подтоплениями подготовлены к ливневым дождям, которые по прогнозам синоптиков пройдут в крааевом центре в ближайшие три дня.

В региональном Гидрометцентре предупреждают о возможных дождях и грозах, граде, а также шквалистом ветре до 22 м/сек, которые ожидаются 8, 9 и 10 июля на территории Кубани и ее столицы. Водителей предупреждают о том, что при поездках с субботы по понедельник нужно учитывать грозящую краю непогоду. В частности, нужно по возможности защитить от града свои машины.

В случае возникающих подтоплений на помощь горожанам придут сотруденики краснодарской Службы спасения, на вооружении которых есть 24 водооткачивающих машины и 13 переносных насосов. Соответствующие службы Краснодара приведены в состояние повышенной готовности. Ситуация на территории регионального центра будет контролироваться круглые сутки. На дежурство заступила аварийная бригада по экспулатации насосных станций.

Управляющие компании предупреждены о возможных негативных последствиях плохой погоды и должны следить за возможными подтоплениями дворов и подвальных помещений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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