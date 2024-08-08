Наворовавшего квадрокоптеров на 3 млн рублей лжевоенного поймали в Краснодаре

За мошенничество в особо крупном размере 31-летнему жителю Ростова-на-Дону грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина зарегистрировал на свое имя фиктивную фирму. Через нее он связывался с предпринимателями и коммерческими организациями, размещавшими в сети объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и другой техники.

Злоумышленник изъявлял желание купить технику и приглашал бизнесменов на встречу. Перед тем как прийти в назначенное место, он одевался в военную форму с муляжами медалей. При этом к военной службе мужчина не имел никакого отношения, а одежду и поддельные медали просто купил.

На встрече мужчина сообщал, что скупает квадрокоптеры и средства РЭБ для солдат. Он убеждал продавцов отправить ему товары, обещая внести оплату позже. На самом деле платить он не собирался, а технику рассчитывал перепродать.

По этой схеме злоумышленник похитил у трех фирм из Ростовской области оборудование стоимостью свыше 3 млн рублей. Кроме того, он успел обмануть еще три организации из Краснодарского края и одну из Московской области. Помученную технику он продавал, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Задержать злоумышленника удалось в Краснодаре при силовой поддержке Росгвардии.

Выяснилось, что у подозреваемого уже имеется судимость за мошенничество. При обыске в его доме нашли форму военнослужащего, муляжи наградных медалей, различную документацию и мобильный телефон.

На мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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