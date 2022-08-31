«Наверное, это мой рай»: певица МакSим 3 сентября выступит на Дне Белореченского района

Фото vk.com/maksimsinger

Гала-концерт певицы МакSим пройдет в Белореченске на стадионе «Химик». Он начнется в 19:00.

«В 22:00 будет запущен праздничный салют в честь 160-летия Белореченского района», — написал в Telegram глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

Посетить праздничный концерт ко Дню Белореченского района все желающие смогут бесплатно.

МакSим известна исполнением таких песен, как «Знаешь ли ты», «Трудный возраст», «Мой рай», «Отпускаю», «Нежность» и т. д.

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