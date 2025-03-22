Наумов: событийная площадка на Обрывной в Краснодаре готова

Место для проведения мероприятий обустроили на улице Обрывной в районе лесопарка Красный Кут. О готовности объекта глава Краснодара Евгений Наумов сообщил 22 марта в своих соцсетях.

«Наша событийная площадка на Обрывной обрастает набережной, зонами променада и спорта. Посетил точку притяжения до того, как она обретет популярность. Место для концертов, выставок, спортивных и молодежных событий готово. Сейчас вносятся последние штрихи, после зимы специалисты поднимают плитку там, где она просела», — написал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара отметил, что площадь событийной площадки составляет 56 тыс. кв. м. Здесь разместили детскую площадку, мобильную сцену, перголы и административное здание. Здоровые деревья сохранили, вместо убранных высадили новые.

Рядом реконструируют BMX-трассу. Перестроить спортплощадку решили после жалоб родителей. Провести первые соревнования на обновленной трассе планируют 1 июня — в День защиты детей.

По словам Наумова, пространство событийной площадки будет переходить в прогулочную набережную. Застройщик сохранит растения и соединит будущий детский сад с событийной площадкой тропой, отметил мэр краевого центра.

Зону променада, которая есть перед входом на площадку, оградят от дороги вазонами или декоративными столбами. Это сделают для того, чтобы территория не превратилась в стихийную парковку.

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