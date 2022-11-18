Наумов: сеть дорог не соответствует динамике развития Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре определили подрядчика, который займется ремонтом участка улицы Домбайской от улицы 1-го Мая до Героев-Разведчиков.

Об этом 18 ноября сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Все предстоящие работы он поручил держать под особым контролем.

«Очевидно, что сеть дорог не соответствует динамике развития города. К сожалению, волшебной палочки, чтобы разом все исправить, у нас нет. Но ситуацию надо переламывать. Планы на следующий год серьезные. Благодаря поддержке губернатора региона Вениамина Ивановича Кондратьева реконструируем шесть улиц. Построим новый подземник на Красных Партизан вблизи ККБ2. Это очень значимые для жителей объекты. Права на осечку у подрядчиков нет», — сказал Наумов.

По словам вице-мэра Владимир Архипов, в этом месяце также выбрали подрядчиков для реконструкции участка улицы Александровской от Букетной до Константиновской в поселке Плодородном-2. Кроме того, в порядок приведут улицу Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской, реконструируют улицу Циолковского от Гастелло до Репина и Зиповскую от Байбакова до Московской. Кроме того, в планах ремонт проезда от Симферопольской до Демуса, а также участка Симферопольской от Новороссийской до Уральской. Также планируется строительство подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в районе краевой больницы № 2.

Евгений Наумов поручил заблаговременно подготовить схемы объезда и оповестить жителей города о возможном ограничении движения, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Читайте также: в Сочи ремонт улицы Яна Фабрициуса завершат в 2024 году.