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Наумов о подтоплениях СНТ: сейчас главное — прочистить каналы водоотведения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naumov-o-podtopleniyah-snt-sejchas-glavnoe-prochistit-kanaly-vodootvedeniya
Наумов о подтоплениях СНТ: сейчас главное — прочистить каналы водоотведения
Фото t.me/emnaumov

Случаи подтоплений зафиксировали в СНТ и НСТ накануне. Там работает техника, однако основные силы уходят на главные улицы Краснодара. Мэр краевой столицы Евгений Наумов сообщил об этом 29 января.

По словам главы города, случаев подтоплений домовладений в НСТ быть не должно. Мэр отметил, что главная задача сейчас ― прочистить каналы водоотведения, чтобы такие случаи не повторялись. Также он поручил главам Прикубанского и Карасунского округов провести совещание с председателями садовых товариществ.

«Эта ситуация в сезон обильных осадков случается, к сожалению, регулярно. Будем чаще напоминать председателям о необходимости плановых и профилактических мероприятий на сетях и каналах», ― написал Наумов в Telegram.

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