Наумов и Галушко вошли в топ-3 рейтинга первых лиц столиц субъектов ЮФО

Мэр столицы Кубани Евгений Наумов и председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко оказались в числе лидеров рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия» в октябре.

Исследование провели на основе базы СМИ, включающей более 106 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-порталы. Так, Наумов набрал 7 тыс. 357 баллов медиаиндекса. В пример приводятся публикации, где мэр рассказывал о стабильной работе мессенджера МAX, замене канализационного коллектора в микрорайоне Гидростроителей и других активностях на своем посту.

Галушко получила 2 тыс. 583,3 балла, поднявшись на третью строчку списка и улучшив свое место в ежемесячном рейтинге на три позиции. В СМИ отмечались ее переизбрание на пост председателя Гордумы Краснодара, поздравления горожан, а также рабочие встречи, в том числе со спикером Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко.

На первом месте октябрьского рейтинга «Медиалогии» оказался глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, он набрал 11 тыс. 898,5 балла.

