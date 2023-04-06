Нацпарк Сочи планирует ввести лимит на число посетителей

Об этом сообщил директор Сочинского национального парка Андрей Бородин. По его словам, ограничение на число посетителей туробъектов необходимо для сохранения уникальной реликтовой природы курорта.

«Парк принимает значительно больше рекреационной емкости, и это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы, уничтожение и вытаптывание редких видов», — рассказал Бородин.

Он отметил, что руководство нацпарка намерено утвердить новые правила, по которым предприниматели будут обязаны полностью выкупить объем рекреационной емкости (допустимое число туристов для посещения объекта) на маршрутах. Лимит посетителей туристических объектов будут рассчитывать по методике, утвержденной Правительством РФ.

Директор нацпарка Сочи добавил, что сейчас на учете организации находится более 150 маршрутов. Некоторые из них не оборудованы полноценно, сообщает РИА «Новости».

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