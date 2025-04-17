Наталья Штурм предложила «успокоить сиропом» плакавшего ребенка в поезде до Сочи

Звезда 90-х Наталья Штурм в своих социальных сетях поделилась впечатлениями от поездки из Краснодара в Сочи.

Певица рассказала, что выкупила все места в купе, чтобы отдохнуть в дороге, однако ее планы нарушил плач ребенка, ехавшего по соседству. По словам артистки, малыш плакал в течение шести часов.

«Путь из Краснодара в Сочи оказался максимально нервным. Детский плач — это максимально стрессовые звуки. Особенно для певцов. Их высокий тембр и триггерная нота буравят мозг, изматывают», — написала Штурм.

Артистка поделилась, что от детского плача у нее повышается давление, она начинает нервничать и ей хочется бежать на край света или завыть волком.

Штурм рассказала, что сама является мамой и бабушкой и не понимает, как можно не думать об окружающих, и предложила «успокоить сиропом» плакавшего ребенка. Певица добавила, что ей, возможно, надо было выкупить весь вагон.

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