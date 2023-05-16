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Нашлась мама мальчика, потерявшего сознание на набережной Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nashlas-mama-malchika-poteryavshego-soznanie-na-naberezhnoj-novorossijska
Нашлась мама мальчика, потерявшего сознание на набережной Новороссийска
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом сообщили вечером 16 мая в полиции.

«В настоящее время личность мальчика установлена, его мама выехала в медицинское учреждение, — рассказали интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчик потерял сознание, когда катался на велосипеде на детской площадке около дома № 17 на Набережной Адмирала Серебрякова. Ребенка доставили в больницу. В полиции начали розыск его родителей.

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