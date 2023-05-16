Нашлась мама мальчика, потерявшего сознание на набережной Новороссийска

Об этом сообщили вечером 16 мая в полиции.

«В настоящее время личность мальчика установлена, его мама выехала в медицинское учреждение, — рассказали интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчик потерял сознание, когда катался на велосипеде на детской площадке около дома № 17 на Набережной Адмирала Серебрякова. Ребенка доставили в больницу. В полиции начали розыск его родителей.