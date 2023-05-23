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Нашла в интернете по объявлению: пьяный автомеханик врезался в дерево на иномарке клиентки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nashla-v-internete-po-obyavleniyu-pyanyj-avtomehanik-vrezalsya-v-derevo-na-inomarke-klientki-v-krasnodare
Нашла в интернете по объявлению: пьяный автомеханик врезался в дерево на иномарке клиентки в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В дежурную часть отдела полиции УМВД России по Краснодару с сообщением об угоне автомобиля обратилась местная жительница.

По словам женщины, она нашла по объявлению в интернете автомеханика и обратилась к нему за ремонтом своего автомобиля. Женщина приехала в садоводческое товарищество «Мечта» и там оставила мастеру машину.

Через несколько дней автовладелица приехали за своей машиной и обнаружила на кузове вмятины. Выяснилось, что злоумышленник решил прокатиться на автомобиле клиентки, сел пьяный сел за руль и врезался в дерево.

Сотрудники уголовного розыска полиции Краснодара задержали 44-летнего жителя краевой столицы. В его отношении возбудили уголовное дело об угоне. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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