Буйный пассажир ударил таксиста и пытался угнать его машину в Анапе

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Астраханской в районе Театральной площади.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как неадекватный пассажир сначала отказывается покинуть машину «Яндекс.Такси», а затем начинает бросаться с кулаками на водителя. По словам таксиста, агрессивный клиент несколько раз ударил его в голову и шею.

Полицейские Анапы установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний житель Крымского района. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Кроме того, в отношении задержанного возбудили уголовное дело об угоне. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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