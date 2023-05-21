Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Буйный пассажир ударил таксиста и пытался угнать его машину в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bujnyj-passazhir-udaril-taksista-i-pytalsya-ugnat-ego-mashinu-v-anape
Буйный пассажир ударил таксиста и пытался угнать его машину в Анапе
Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Астраханской в районе Театральной площади.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как неадекватный пассажир сначала отказывается покинуть машину «Яндекс.Такси», а затем начинает бросаться с кулаками на водителя. По словам таксиста, агрессивный клиент несколько раз ударил его в голову и шею.

Полицейские Анапы установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний житель Крымского района. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Кроме того, в отношении задержанного возбудили уголовное дело об угоне. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: пьяный пассажир бутылкой разбил таксисту голову в Тимашевске.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 мая
Как уберечь ребенка от падения из окна
Как уберечь ребенка от падения из окна
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях