Нашествие медуз на Азовском море заметили в Ейском районе

Туристы в станице Должанской жалуются, что их отдых омрачило нашествие аурелий и корнеротов.

В водах Азовского моря, как и в Черном, можно встретить два вида медуз: аурелия и корнерот. Корнерот может ужалить. Именно они заполонили берега. Отличить их не сложно, если медуза большая и фиолетовая, — лучше обходить ее стороной. Ожог сравним с крапивой, однако может вызывать аллергические реакции.

По словам экологов, корнерот — классический обитатель Черного моря. В Азовском они появились не так давно, но с каждым годом их все больше. Это связывают с повышением солености Азовского моря. Теперь это благоприятная среда для этих медуз.

«Если столкновение с щупальцами все же произошло, то зону ожога нужно промыть соленой водой. Можно даже морской. Затем следует обработать антисептиком без спирта — хлоргексидин или перекись отлично подойдут. При ожоге глаза лучше воспользоваться физраствором и обратиться к офтальмологу», — сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

Как правило, к берегу прибивает уже мертвые медузы, так что укус маловероятен. На отдыхе следует помнить о безопасности и не подплывать слишком близко к медузам.

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