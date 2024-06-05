Население России может составить 350 млн человек через два-три поколения

К такому выводу пришли в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в ходе исследования.

Население в 350 млн человек в России можно достигнуть через два-три поколения при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%. Для этого ученые РГСУ разработали модель соцподдержки семьи, предполагающая изменение подхода к расчетам материнского капитала. Так, при рождении третьего и последующих детей нужно повысить размер маткапитала и на первого, и на второго ребенка.

«Это будет существенным стимулом для создания многодетных семей», — подчеркнул первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

По словам Алиева, необходимо активнее применять нематериальные меры стимулирования рождаемости, среди которых введение института социальных нянь, гарантии устройства детей в детсад и ряд другие.

«Одной из важнейших мер является гарантированное упреждающее обеспечение всех многодетных семей нормативным жильем на условиях социального найма», — добавил проректор.

Также специалисты РГСУ предложили активнее пропагандировать семью как основу общества, прививая социальные ценности, и делать это в удобоваримых для молодежи формах, сообщает RT.

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