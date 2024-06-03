Краснодарский край занял 51 место в России по благосостоянию семей

Эксперты составили рейтинг российских регионов по благосостоянию семей по итогам 2023 года, рассчитав потенциальный денежный остаток среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов.

Лидером России по благосостоянию семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 141,2 тыс. рублей. На втором месте Москва — 102 тыс. рублей, на третьем Ханты-Мансийский автономный округ — 93,5 тыс. рублей. В числе лидеров также Сахалинская область — 89 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 87 тыс. рублей и Магаданская область — 82 тыс. рублей.

Краснодарский край занял 51 место в рейтинге благосостояния семей в РФ. По данным экспертов, в кубанской семье с двумя детьми после минимальных расходов остается 35 тыс. рублей на месяц.

Ростовская область на 58 месте — 30,2 тыс. рублей, Ставропольский край на 70 месте — 25 тыс. рублей, Адыгея на 63 месте — 28,1 тыс. рублей, а Крым на 75 месте — 18,1 тыс. рублей.

Последние места рейтинга заняли регионы Северного Кавказа: Кабардино-Балкария — -1,7 тыс. рублей, Ингушетия — 2,6 тыс. рублей, Чечня — 4,7 тыс. рублей, Дагестан — 10 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял 67 место в России по динамике зарплат. Рейтинг российских регионов по темпу роста заработных плат эксперты составили, исходя из того, через сколько лет более половины населения субъекта начнут получать от 100 тыс. рублей в месяц.