Нарушителя задержали при попытке проникнуть на военный объект в Новороссийске

По данным Южного военного округа (ЮВО), на охраняемую территорию объекта в Новороссийске пытался проникнуть неизвестный мужчина.

В ЮВО отметили, что нарушителя задержал часовой охраняемого объекта. Он действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы.

«Нарушитель передан в руки правоохранительных органов для расследования причин попытки проникновения на охраняемый объект», — цитирует сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

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