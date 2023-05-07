Нарушителя задержали при попытке проникнуть на военный объект в Новороссийске
Происшествия
07.05.2023 11:33
По данным Южного военного округа (ЮВО), на охраняемую территорию объекта в Новороссийске пытался проникнуть неизвестный мужчина.
В ЮВО отметили, что нарушителя задержал часовой охраняемого объекта. Он действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы.
«Нарушитель передан в руки правоохранительных органов для расследования причин попытки проникновения на охраняемый объект», — цитирует сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.
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