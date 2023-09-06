Нарушил технику безопасности: турист вылетел с горки в аквапарке Геленджика

Несчастный случай произошел 5 сентября. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом легких.

Пострадавшему лихачу провели компьютерную томографию всего организма и полное обследование. Сейчас он в отделении травматологии.

«Хоть и не здоров, но жив, врачи городской больницы Геленджика делают все возможное, чтобы в прямом смысле слова поставить этого пациента на ноги», — рассказала замглавы Геленджика Янина Скорикова в Telegram.

По ее словам, в ходе курортного сезона 70% обратившихся за помощью к медикам в Геленджике — гости курорта. Большинство случаев — последствия от сильных солнечных ожогов, утоплений, переломов и отравлений.

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