Нарушенное из-за оползня движение запустили на трассе в Кавказский заповедник

Летом прошлого года из-за сильных дождей произошло разрушение на трех участках трассы — на 44-м, 54-м и 78-м километрах на участке трассы А-159 подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику в Адыгее.

Один из трех участков в Даховском сельском поселении на 78-м километре дорого протяженностью 170 м уже отремонтировали. Из-за оползня здесь обрушился низовой откос и повредились конструкции трассы. Специалисты ФКУ «Черноморье» приняли решение частично ограничить проезд на этом участке, чтобы выполнить ремонт.

«Дорога в этом месте зажата между отвесной скалой и крутым обрывом, поэтому работы здесь были крайней затруднены. Тем не менее, в кратчайшие сроки было забурено 114 свай длиной от 8 до 12 м, в два и местами даже в три ряда, и на них сооружена подпорная стена длиной 104 м. Контракт предусматривал также разбор старой подпорной стены из бетонных блоков, крепление новой стены грунтовыми анкерами, устройство водосброса и водоотводных лотков, устройство противокамнепадной завесы двух типов на прилегающей скале», — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Черноморье».

К концу курортного сезона все работы завершили, нанесли дорожную разметку и запустили движение в штатном режиме. Восстановительные работы еще на двух продолжаются.

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