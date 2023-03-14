Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Нарушенное из-за аварии водоснабжение восстановили в трех районах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/narushennoe-iz-za-avarii-vodosnabzhenie-vosstanovili-v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Нарушенное из-за аварии водоснабжение восстановили в трех районах Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы завершили, водоснабжение восстановили в Староминском, Щербинском и Кущевском районах, а также в Азовском районе Ростовской области.

Об этом 14 марта сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

«Ремонтно-восстановительные работы завершены», — сообщает министерство ТЭК и ЖКХ в Telegram.

Работы проводили специалисты «Кубаньводкомплекс». В восстановлении водоснабжения было задействовано шесть единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за крупной аварии на водоводе ограничили подачу воды в трех районах Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях