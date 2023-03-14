Нарушенное из-за аварии водоснабжение восстановили в трех районах Краснодарского края
Общество
14.03.2023 21:18
Работы завершили, водоснабжение восстановили в Староминском, Щербинском и Кущевском районах, а также в Азовском районе Ростовской области.
Об этом 14 марта сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
«Ремонтно-восстановительные работы завершены», — сообщает министерство ТЭК и ЖКХ в Telegram.
Работы проводили специалисты «Кубаньводкомплекс». В восстановлении водоснабжения было задействовано шесть единиц техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за крупной аварии на водоводе ограничили подачу воды в трех районах Краснодарского края.
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