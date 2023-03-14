Нарушенное из-за аварии водоснабжение восстановили в трех районах Краснодарского края

Работы завершили, водоснабжение восстановили в Староминском, Щербинском и Кущевском районах, а также в Азовском районе Ростовской области.

Об этом 14 марта сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

«Ремонтно-восстановительные работы завершены», — сообщает министерство ТЭК и ЖКХ в Telegram.

Работы проводили специалисты «Кубаньводкомплекс». В восстановлении водоснабжения было задействовано шесть единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за крупной аварии на водоводе ограничили подачу воды в трех районах Краснодарского края.