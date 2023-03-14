Из-за крупной аварии на водоводе ограничили подачу воды в трех районах Краснодарского края
Происшествия
14.03.2023 08:45
По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, 14 марта с 8:00 ограничили водоснабжение потребителей Староминского, Щербиновского, Азовского РО и Кущевского районов.
Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам на магистральном водопроводе. На месте работают 6 единиц техники и 12 человек.
Ориентировочно, аварию устранят к 12:00, сообщаетcя в Telegram-канале ведомства.
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