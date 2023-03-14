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Из-за крупной аварии на водоводе ограничили подачу воды в трех районах Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-krupnoj-avarii-na-vodovode-ogranichili-podachu-vody-v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Из-за крупной аварии на водоводе ограничили подачу воды в трех районах Краснодарского края
Фото pexels.com

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, 14 марта с 8:00 ограничили водоснабжение потребителей Староминского, Щербиновского, Азовского РО и Кущевского районов.

Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам на магистральном водопроводе. На месте работают 6 единиц техники и 12 человек.

Ориентировочно, аварию устранят к 12:00, сообщаетcя в Telegram-канале ведомства.

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