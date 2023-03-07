Нарушал правила, оказал сопротивление: полицейские устроили погоню за пьяным лихачом в Кореновске

Внимание полицейских, дежуривших на улице Красной, привлек автомобиль ВАЗ-211444, нарушавший ПДД и создававший аварийные ситуации.

На требование остановиться водитель не отреагировал и прибавил скорость. Полицейские начали погоню. Им удалось остановить нарушителя, которым оказался 31-летний местный житель. Мужчина попытался оказать сопротивление, но был задержан.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили 11 протоколов об административных правонарушениях за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, вождение в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке автомобиля. А также за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Материалы направили в суд. Мужчине грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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