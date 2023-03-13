Нарубили на 220 млн рублей: группу из десяти «черных лесорубов» осудили в Краснодарском крае

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении 10 мужчин, обвиняемых в незаконной вырубке леса, вынес в марте Туапсинский районный суд.

По данным следствия, с июля 2019 года по ноябрь 2020 года группа из 10 мужчин под видом законной заготовки древесины незаконно вырубала лес. Злоумышленники четко распределили роли, использовали тракторы, бульдозеры, бензопилы и другую технику. Всего с июля по ноябрь 2019 года они незаконно спилили 318 деревьев различных пород. Ущерб составил более 210 млн рублей.

В июне 2020 года подсудимые незаконно срубили 4 ясеня и граба, причинив ущерб в размере более 1 млн рублей. Чтобы скрыть следы, лесорубы закопали пни. После этого с августа по ноябрь 2020 года лесорубы незаконно вырубили еще 23 дерева, причинив ущерб более чем на 10 млн рублей. После этого их незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также в июне 2021 года трое подсудимых угнали с территории частного дома в Туапсинском районе грузовик марка КамАЗ и перегнали его в Апшеронск.

В суде подсудимые вину не признали. В зависимости от роли и степени участия каждого им назначили от 1 года до 6,5 лет лишения свободы в колониях общего режима. Также суд удовлетворил иски представителя Туапсинского лесничества в размере более 230 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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